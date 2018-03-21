Порталом видеонаблюдения за выборами в ПФО воспользовались более 450 тыс. человек Общество

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Более 2 млн. россиян, в том числе свыше 450 тыс. человек в Приволжском федеральном округе, в который входит Пензенская область, воспользовались порталом Нашвыбор2018.рф во время проведения выборов президента РФ начиная с 23.00 17 марта по московскому времени и до момента окончания подсчета голосов в западных регионах страны. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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«Для просмотра видео пользователям не требовалась регистрация, достаточно было выбрать нужный участок и открыть окно трансляции с помощью стандартного медиаплеера», — напомнили в компании.

В пресс-службе уточнили, что в моменты пиковой нагрузки портал обслуживал до 331 тыс. пользователей одновременно, а общее время трансляции составило 1,2 млн. часов.

«Для обеспечения поддержки всех пользователей портала, включая представителей УИК и ТИК, компания предоставила интеллектуальный номер: 8-800-301-00-55. За время работы системы видеонаблюдения на телефон горячей линии позвонили почти 12 тыс. пользователей. Дополнительно, авторизовавшись с помощью учетной записи портала госуслуг, пользователи могли отправить обращения в службу техподдержки прямо с интернет-ресурса, на котором осуществлялась трансляция. За все время в «Ростелеком» поступило более 2 тыс. таких писем», — сказали в филиале.

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Выборы президента России

«Ростелеком» был назначен правительством России единственным исполнителем услуг по организации видеонаблюдения за ходом голосования на выборах президента РФ в марте 2018 года.

Специалисты оператора заблаговременно установили камеры в помещениях более чем 46 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий.

В день голосования для решения любых внештатных ситуаций по всей стране на дежурство заступили около 2,5 тыс. универсальных оперативных бригад, сформированных из 14 тыс. штатных сотрудников «Ростелекома» и такого же количества представителей подрядных организаций. Было задействовано более 2 тыс. единиц техники.

Также оператор создал служебный портал для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения, что позволило упростить контроль над ракурсами камер и дать возможность членам избирательных комиссий просматривать записи в течение дня голосования.

Впервые на мероприятии такого уровня компания использовала отечественное решение для мониторинга ресурсов и сервисов территориально-распределенной IT-инфраструктуры — программно-аппаратный комплекс «СКИТ».

Кроме того, в рамках проекта были расширены функциональные возможности подсистемы связи и передачи данных и подсистемы обеспечения безопасности информации регионального фрагмента системы ГАС «Выборы» по 32 субъектам РФ.

Для доставки видеосигнала с избирательных участков «Ростелеком» впервые в истории проекта использовал распределенную облачную платформу NGENIX. Она обеспечила возможность бесперебойного просмотра потокового видео в разных регионах страны и гарантировала информационную безопасность портала.

В результате работы системы видеонаблюдения объем сохраненной в ЦОДах видеоинформации превысил 2,5 Пбайт.