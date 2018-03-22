В Заречном ремонтировать дороги будет та же компания, что и в прошлом году Общество

Заречный, 22 марта 2018. PenzaNews. Только одна заявка поступила на электронный аукцион по выбору подрядчика на ремонт дорог в Заречном Пензенской области, причем она подана той же компанией, которая занималась реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Об этом сообщил заместитель главы администрации ЗАТО Сергей Воронянский.

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По его словам, муниципальный контракт с этой организацией будет заключен в пятницу, 30 марта.

Сергей Воронянский пояснил, что в этом году есть несколько нововведений — теперь в контрактах изначально закладывается требование по составлению подрядчиком после проведения работ гарантийных паспортов, также в его обязанности входит инструментальное и лабораторное обследование с оформлением заключения по качеству.

Замглавы администрации обратил внимание на то, что обследовать уже отремонтированные дороги, срок гарантии на которые еще не истек, планировалось 28–30 марта, но из-за погоды эти работы отложены на апрель.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, в 2018 году в рамках проекта «БКД» намечено выполнить ремонт части улицы Озерской — от места ее пересечения с проспектом 30-летия Победы до улицы Ахунской, а также двух участков улицы Ленина — между проходной «АМ» и улицей Строителей, от проспекта 30-летия Победы до улицы Зеленой.

Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, электронный аукцион на сумму 35 млн. 210 тыс. рублей, объявленный управлением капитального строительства Заречного, состоялся 20 марта. Единственная заявка поступила от ООО «ДСУ-1».