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Анастасия Ваулина победила в конкурсе «Мисс студенчество – 2018» в Пензенской области

12:15 | 22.03.2018 | Общество

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Студентка Пензенского государственного университета, будущий тренер-преподаватель по художественной гимнастике Анастасия Ваулина стала победительницей областного этапа конкурса «Мисс студенчество – 2018».

Анастасия Ваулина победила в конкурсе «Мисс студенчество – 2018» в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вечером в минувшую среду, 21 марта, в пензенской областной филармонии 10 девушек около двух часов состязались в интеллектуальных и творческих конкурсах, а также приняли участие в дефиле в вечерних платьях и купальниках.

Конкурс объединил представительниц технологического университета, университета архитектуры и строительства, ПГУ, аграрного вуза и финансового университета при правительстве РФ.

В результате звания второй вице-мисс удостоена Камила Шарапова, которая также победила в номинации «Мисс стиль».

В шаге от победы остановилась Лилия Игошкина, помимо этого награжденная в категории «Мисс фото».

Мария Роньжина стала обладательницей титула «Мисс улыбка», Александра Тяпкина — «Мисс «FitUp» и «Мисс интернет», Анастасия Горбатова — «Мисс естественность», Татьяна Макарова — «Мисс «Загорай», Дарья Безяева — «Мисс нежность», Алла Кухнина — «Мисс очарование», а Татьяна Мешкова — «Мисс грация».

Победительница конкурса Анастасия Ваулина также отмечена в номинации «Мисс талант». После награждения она пояснила журналистам, что самым сложным из всех конкурсов для нее была визитка, где надо было в творческой форме заявить о себе.

«Вообще подготовка к конкурсу «Мисс студенчество – 2018» была очень долгой. Мы готовились три месяца — три месяца ходили на каблуках, дефилировали, танцевали, готовили визитку. Это все очень классно было, и на самом деле я даже немножко расстроена, что конкурс закончился», — сказала она.

Теперь Анастасия Ваулина представит Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса «Мисс студенчество».
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