В Кузнецке прокуратура потребовала устранить нарушения в сфере отмывания доходов Общество

Кузнецк, 23 марта 2018. PenzaNews. Прокурор Кузнецка Пензенской области возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по итогам проверки работы трех предпринимателей, торгующих ювелирными изделиями в розницу.

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«В нарушение требований законодательства у них отсутствовали правила внутреннего контроля. Ответственные за их реализацию лица обязательную подготовку и обучение не проходили. Регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не проводились», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что нарушителям федерального законодательства внесены представления, в настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.