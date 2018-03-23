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Пензенская «Автошкола №33» включила затраты на ГСМ в стоимость обучения

13:39 | 23.03.2018 | Общество

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Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация дополнительного профобразования «Автошкола №33» включила затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в стоимость обучения водителей транспортных средств по требованию прокуратуры Октябрьского района Пензы.

Пензенская «Автошкола №33» включила затраты на ГСМ в стоимость обучения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, несмотря на то, что расходы на бензин являются одной из основных трат при обучении в автошколе, они не были включены в стоимость договора.

Она отметила, что это противоречило российскому законодательству, а также лишало курсантов возможности получить социальный налоговый вычет на всю сумму расходов на обучение.

«По результатам проверки прокурором района в отношении директора АНО ДПО «Автошкола №33» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Постановлением мирового судьи, которое пока не вступило в законную силу, на правонарушителя наложен штраф в размере 30 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что руководителю организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместителю директора объявлен выговор, а договоры приведены в соответствие с требованиями законодательства.
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