Пензенская «Автошкола №33» включила затраты на ГСМ в стоимость обучения Общество

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация дополнительного профобразования «Автошкола №33» включила затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в стоимость обучения водителей транспортных средств по требованию прокуратуры Октябрьского района Пензы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, несмотря на то, что расходы на бензин являются одной из основных трат при обучении в автошколе, они не были включены в стоимость договора.

Она отметила, что это противоречило российскому законодательству, а также лишало курсантов возможности получить социальный налоговый вычет на всю сумму расходов на обучение.

«По результатам проверки прокурором района в отношении директора АНО ДПО «Автошкола №33» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Постановлением мирового судьи, которое пока не вступило в законную силу, на правонарушителя наложен штраф в размере 30 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что руководителю организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместителю директора объявлен выговор, а договоры приведены в соответствие с требованиями законодательства.