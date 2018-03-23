Пропавший подросток из Вадинска спустя почти месяц найден в Пензе Общество

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили местонахождение 16-летнего жителя села Вадинск Пензенской области, который еще 28 февраля ушел с места учебы — из губернаторского кадетского казачьего корпуса в Пачелме — и не вернулся домой.

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«По имеющейся информации, подросток был обнаружен полицейскими в микрорайоне Терновка города Пензы. В настоящее время он находится в отделе полиции, принимаются меры к его доставлению по месту жительства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по предварительным данным, за время отсутствия подростка какие-либо противоправные действия в отношении него не совершались.

Следователю предстоит выяснить причины и обстоятельства самовольного ухода несовершеннолетнего в ходе проверки.