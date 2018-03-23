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В Пензе введен карантин по гриппу и ОРВИ

18:06 | 23.03.2018 | Общество

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Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Карантинно-ограничительные мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям введены в Пензе в связи с превышением контрольного уровня эпидпорога на 41,2%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе введен карантин по гриппу и ОРВИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За период с 19 по 23 марта в городе зарегистрировано 4 тыс. 227 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что составило 81,08 на 10 тыс. населения», — уточнили в ведомстве.

В министерстве рекомендовали жителям избегать посещения массовых мероприятий.

В медицинских организациях Пензенской области продолжаются противоэпидемические мероприятия, направленные на сдерживание роста заболеваемости.

С 6 марта приостановлена плановая госпитализация в круглосуточные стационары по всем профилям оказания специализированной медпомощи. В больницах введен масочный режим.

Установлен шестидневный режим работы амбулаторно-поликлинической сети с обеспечением оказания неотложной медицинской помощи до 22.00.
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