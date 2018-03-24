В Пензе объявлен сбор помощи погорельцам, оставшимся без крова в Никольске Общество

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Пензенский пожарно-спасательный центр (ППСЦ) совместно с местным отделением Российского союза спасателей объявили сбор помощи погорельцам, оставшимся без крова и средств к существованию после пожара в деревянном многоквартирном доме №16 на улице Стахановской в Никольске.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Огонь охватил жилое здание в минувшую среду, 21 марта. В результате произошло его частичное обрушение.

Как сообщается на сайте ППСЦ, жертв удалось избежать, однако 27 человек остались без жилья.

В первую очередь они нуждаются в одежде — как домашней, так и для выхода на улицу.

Особенно она нужна мужчине, который потерял при пожаре все имущество. Его размер — 52, рост — 1 метр 80 см, размер обуви — 43.

Кроме того, требуется одежда для детей: мальчиков в возрасте 9 и 11 лет — размер 42–44, рост 1 метр 40 см и 1 метр 60 см соответственно, размер обуви — 38 и 39; а также 14-летней девочки — размер 44–46, рост 1 метр 60 см, размер обуви — 38.

Помимо этого, необходимы постельное белье, посуда, столовые приборы и нескоропортящиеся продукты в фабричной упаковке — макароны, крупы, консервы, чай, сахар.

Сбор будет производиться до понедельника, 26 марта, включительно по месту нахождения поисково-спасательной службы на улице Лермонтова, 34.