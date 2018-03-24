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В Пензенской области выплачено 104 млн. рублей пособий на третьего и последующих детей

10:46 | 24.03.2018 | Общество

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Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Почти 104 млн. рублей перечислено более 5 тыс. многодетных семей в Пензенской области за январь и февраль 2018 года в виде ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей, которое выплачивается до достижения ребенком 3-летнего возраста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области выплачено 104 млн. рублей пособий на третьего и последующих детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 56,6 млн. рублей — средства бюджета Пензенской области», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году размер денежной выплаты составляет 9 тыс. 470 рублей.

В министерстве отметили, что всего с начала действия указа президента РФ №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в семьях Пензенской области на свет появились 9 тыс. 317 третьих и последующих детей.
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