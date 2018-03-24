Утвержден порядок оповещения пензенцев об опасностях при военных конфликтах Общество

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утвержден порядок оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие них, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории субъекта РФ.

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В соответствии с документом, системы оповещения создаются на нескольких уровнях: на областном — региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО), на муниципальном, на объектовом — локальная система оповещения (ЛСО) в организациях, эксплуатирующих производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства, гидротехнические сооружения.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

При этом системы всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

В порядке прописано, что система представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации до органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) и населения.

В нем также указано, кем осуществляется передача сигналов оповещения, с какой целью она может выполняться, каким образом организуются работы по поддержанию технической готовности систем, а также как регулируются вопросы финансирования соответствующих расходов.