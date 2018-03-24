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Утвержден порядок оповещения пензенцев об опасностях при военных конфликтах

11:35 | 24.03.2018 | Общество

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Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утвержден порядок оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие них, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории субъекта РФ.

Утвержден порядок оповещения пензенцев об опасностях при военных конфликтах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соответствии с документом, системы оповещения создаются на нескольких уровнях: на областном — региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО), на муниципальном, на объектовом — локальная система оповещения (ЛСО) в организациях, эксплуатирующих производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства, гидротехнические сооружения.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

При этом системы всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

В порядке прописано, что система представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации до органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) и населения.

В нем также указано, кем осуществляется передача сигналов оповещения, с какой целью она может выполняться, каким образом организуются работы по поддержанию технической готовности систем, а также как регулируются вопросы финансирования соответствующих расходов.
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