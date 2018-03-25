В Пензе желающим пожениться предложены «красивые» даты для свадьбы Общество

Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Желающие пожениться могут заключить брак в одном из отделений ЗАГС на территории Пензенской области 8 августа 2018 года (08.08.2018), несмотря на то, что эта «красивая» дата выпадает на среду.

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Кроме того, женихам и невестам предлагаются другие варианты, которые некоторым могут показаться привлекательными из-за «магии чисел».

Это 18 мая (18.05.2018) — пятница, 7 июля (07.07.2018) — суббота, а также 18 августа (18.08.2018) — суббота.

Как сообщается на сайте управления ЗАГС Пензенской области, зарезервировать дату и время церемонии можно в электронном виде — через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Также есть возможность подать заявление лично в одном из территориальных отделов ЗАГС.