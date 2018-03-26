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Ягов и Курдова проверят, показывают ли в гостиницах фильмы о Пензенской области

13:07 | 26.03.2018 | Общество

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой проверить, насколько полно в местных гостиницах представлена информация о достопримечательностях.

Ягов и Курдова проверят, показывают ли в гостиницах фильмы о Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В гостинице Нижнего Новгорода включаю телевизор, начинается трансляция о городе, о достопримечательностях Нижегородской области, рассказывают о [Максиме] Горьком, показывают объекты культуры. Составлен такой ролик интересный», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Глава региона добавил, что в номере отеля находился путеводитель.

«Это привлекает внимание», — отметил Иван Белозерцев, после чего поинтересовался у Татьяны Курдовой, есть ли в гостиницах Пензенской области что-то подобное.

«Есть фильмы о Пензенской области. Они у них закачаны», — пояснила министр, затруднившись при этом сказать, с какой периодичностью транслируются данные ролики.

Она уточнила, что также в гостиницы были переданы путеводители и новые карты, изданные в этом году.

Когда губернатор спросил о том, когда Татьяна Курдова или ее заместитель последний раз проверяли, используются ли подготовленные материалы по назначению, глава Минкульта ответить не смогла.

После этого Иван Белозерцев поручил ей и Олегу Ягову в течение дня лично убедиться, что в пензенских гостиницах показывают фильмы о регионе и предоставляют путеводители туристам.
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