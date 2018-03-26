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Тротуарную плитку уложат в Пензе на площади 1 тыс. кв. метров

14:55 | 26.03.2018 | Общество

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Тротуарную плитку планируется использовать при ремонте тротуаров в Пензе на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Тротуарную плитку уложат в Пензе на площади 1 тыс. кв. метров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, хотя контракты в сфере ремонта городских дорог будут заключены только 31 марта, уже известно, что заниматься тротуарами будет та же компания, которая укладывала плитку на улице Кирова в 2017 году.

Фоторепортаж

Ремонт тротуара на улице Кирова

Он добавил, что асфальтобетонное покрытие будет использоваться на тротуарах вдоль магистралей, вошедших в проект «Безопасные и качественные дороги».

«В основном это те дороги, которые имеют «связывающее» значение с другими территориями, скажем, улица Аустрина», — пояснил Виктор Кувайцев.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что «по центру надо отказаться от асфальта».

«Надо переходить на плитку», — подчеркнул он.
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