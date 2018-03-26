В Пензенской области около 200 объектов отремонтируют в рамках проекта «БКД» Общество

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. 188 объектов в Пензенской области вошло в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«1 млрд. 400 [млн. рублей] капитальных вложений, в том числе 730 млн. рублей из федерального бюджета», — уточнил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Министр пояснил, что подрядчики уже определены, заключить контракты нужно до 31 марта.

«Единственная проблема — администрации Пензы необходимо согласовать изменения в программу комплексного развития, но это допустимо», — отметил Александр Гришаев.

Он добавил, что это работа будет завершена до 30 марта.