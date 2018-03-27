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В Пензе пройдет акция памяти жертв трагедии в Кемерово

12:53 | 27.03.2018 | Общество

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Акция памяти жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого, по последним данным, погибли 64 человека, пройдет в Пензе у монумента «Семья» в 19.00 вторника, 27 марта.

В Пензе пройдет акция памяти жертв трагедии в Кемерово

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в ней примут участие активисты «Левого фронта» и другие неравнодушные жители.

«Вся страна сегодня сопереживает родственникам погибших, в семьи которых пришла страшная беда. Пенза должна проявить солидарность с жителями Кемеровской области и почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения движения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

В Кемеровской области в связи со случившимся объявлен трехдневный траур.

Кроме того, решение об объявлении траура в знак солидарности с жителями Кемерово было принято в ряде регионов страны, в том числе в Приморском крае, Рязанской и Брянской областях.
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