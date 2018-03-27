Игорь Белов поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов поздравил коллег с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 27 марта.

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«Мы четко осознаем важность стоящих перед нами задач по защите личной безопасности граждан, их прав и свобод, по борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Мы выдержали заданный темп работы, не снизили эффективность нашей служебной деятельности и укрепили ранее достигнутые положительные результаты в стабилизации оперативной обстановки», — отметил он.

Глава регионального ведомства добавил, что подавляющее большинство сотрудников и военнослужащих Росгвардии в Пензенской области добросовестно несут службу на порученных участках.

«Многие из них за мужество и самоотверженность по достоинству отмечены высокими государственными наградами и почетными званиями. Вклад каждого в общее дело обеспечения правопорядка ценен и важен», — сказал Игорь Белов.

Он отдельно поздравить тех, кто находится на боевом посту, в том числе несет службу на Северном Кавказе.

«Выражаю самые теплые слова признательности и уважения нашим ветеранам. Своей преданностью делу, патриотизмом, порядочностью вы задали высокую планку служения Отечеству. Именно на вас должно ориентироваться сегодняшнее поколение, стремиться быть под стать своим легендарным предшественникам, служить честно и безупречно, с первых шагов беречь честь мундира и авторитет службы», — добавил руководитель управления.

Кроме того, Игорь Белов выразил признательность родным и близким, которые вместе с представителями Росгвардии разделяют все тяготы нелегкой профессии, создают крепкий тыл, который придает сил и уверенности.