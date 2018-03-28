В Пензе клиентка спа-салона отсудила компенсацию за полученные в кедровой бочке ожоги Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Жительница Пензы через суд добилась возмещения компенсации морального вреда после получения ожогов в кедровой бочке в спа-салоне «Милена».

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«Как установлено по делу, на день рождения истице подарили сертификат на посещение спа-салона «Милена» ООО «Спа-вэлнэс». Она предварительно записалась на процедуру под названием «Кедровая бочка» и в назначенное время 17 июня 2017 года прибыла в салон. Работница поместила ее в кедровую бочку и оставила без присмотра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что во время процедуры температура внутри бочки начала повышаться, а тумблер парогенератора стал чаще щелкать.

«Клиентке стало плохо, но самостоятельно вылезти из бочки она не смогла и потеряла сознание. Очнувшись, истица поняла, что работницы салона пытаются вытащить ее из бочки. При этом ее кожа в районе голеней, левой стопы и правого бедра имела ярко красный цвет. Из салона ее забрали родители. В тот же день на машине скорой помощи она была доставлена в стационар, где находилась в течение 21 дня, а затем лечилась амбулаторно», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что при проведении судебно-медицинского исследования у истицы были установлены ожоги голеней, правого бедра и левой стопы на общей площади 2% с образованием девяти рубцов.

«Впоследствии она обратилась в спа-салон с претензией о возмещении вреда, но ответа не получила», — отметила старший помощник прокурора.

Она сообщила, что Первомайский районный суд Пензы частично удовлетворил требования женщины и взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, стоимость подарочного сертификата — 2 тыс. рублей, затраты на лечение в доказанном размере — около 21 тыс. рублей и утраченный заработок — примерно 26 тыс. рублей.

«Кроме того суд взыскал с ответчика в пользу истицы и представлявшей ее интересы общественной организации по защите прав потребителей штраф в размере около 99,4 тыс. рублей», — добавила Светлана Артамонова.

Она отметила, что ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако облсуд оставил его без изменения.