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Минтруд ответит на вопросы по присвоению звания «Ветеран труда Пензенской области»

10:52 | 29.03.2018 | Общество

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Специалисты управления организации социальной поддержки населения регионального Минтруда проведут прямую линию по вопросу присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области» во вторник, 3 апреля.

Минтруд ответит на вопросы по присвоению звания «Ветеран труда Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Звонки будут принимать по телефону: + 7(8412) 94-40-65 с 10.00 до 15.00.

Как сообщает пресс-служба министерства, за присвоением звания «Ветеран труда Пензенской области» могут обратиться мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет, удостоенные региональных наград.

Необходимым условием является трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом на территории Пензенской области нужно проработать не менее 30 и 25 лет соответственно.

С начала 2013 года почетное звание было присвоено 17 тыс. 686 жителям Пензенской области.
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