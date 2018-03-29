Минтруд ответит на вопросы по присвоению звания «Ветеран труда Пензенской области» Общество

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Специалисты управления организации социальной поддержки населения регионального Минтруда проведут прямую линию по вопросу присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области» во вторник, 3 апреля.

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Как сообщает пресс-служба министерства, за присвоением звания «Ветеран труда Пензенской области» могут обратиться мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет, удостоенные региональных наград.

Необходимым условием является трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом на территории Пензенской области нужно проработать не менее 30 и 25 лет соответственно.

С начала 2013 года почетное звание было присвоено 17 тыс. 686 жителям Пензенской области.