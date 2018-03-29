В пензенском доме ребенка выявлены нарушения санитарных и противопожарных норм Общество

Кузнецк, 29 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства в учреждении здравоохранения «Пензенский дом ребенка», которое находится в Кузнецке.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в частности, были нарушены условия хранения продуктов, а также отсутствовали суточные пробы пищи, маркировка и бракераж готовых блюд.

«Кроме того, вопреки требованиям пожарной безопасности отдельные огнетушители находились в неисправном состоянии, пожарные рукава на протяжении года не перекатывались, в электрощитовой была устроена мастерская. Аварийное освещение на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечено устройствами для проверки ее работоспособности», — пояснила она.

Светлана Артамонова уточнила, что по результатам поверки главному врачу пензенского дома ребенка внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«В отношении руководителя учреждения прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» и по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — добавила собеседница агентства.