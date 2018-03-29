В пензенском Заксобрании состоялась встреча поколений Общество

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Встреча активных пензенцев разных возрастов, посвященная подготовке ко Дню Победы, состоялась в Законодательном собрании области в четверг, 29 марта.

Фото: Zspo.ru

Поделиться своими планами и идеями по организации волонтерской, шефской, пропагандистской и просветительской работы пришли представители реготделения «Российских студенческих отрядов», Союза женщин России и Союза ветеранов Афганистана, а также члены областного совета ветеранов, городского штаба «Молодой Гвардии Единой России» и молодежного парламента Пензенской области.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, зампред регионального правительства Василий Трохин и председатель счетной палаты Михаил Макаров.

Встреча поколений началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово, где погибли 64 человека, и слов соболезнования в адрес их родственников.

Затем, обращаясь к собравшимся, Валерий Лидин отметил, что общественные организации играют важную роль в жизни государства и каждого отдельно взятого региона.

«Активные, неравнодушные граждане повсеместно создают атмосферу сопричастности, объединяют общество, настраивают на благие дела, на совместную работу ради общих целей и результатов», — сказал он.

Спикер регионального парламента также отметил важность общественного контроля над деятельностью различных организаций и структур, в том числе при обеспечении безопасности граждан.

В ходе обсуждения подготовки ко Дню Победы председатель реготделения РСО Артем Колобов представил всероссийский волонтерский проект «Наши победы».

«Это будет новое движение, объединяющее в себе разные общественные организации. Основная цель — патриотическое воспитание молодежи через образовательно-просветительскую программу», — пояснил он.

В свою очередь Валерий Лидин выразил готовность поддержать данный проект.

«Законодательное собрание открыто для сотрудничества, и мы готовы помогать в реализации представленной инициативы. Вместе с региональным правительством продумаем меры поддержки», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба областного парламента.