EN
14:15:25 Пятница, 30 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В пензенском парке «Олимпийский» летом вновь появится детская площадка

12:43 | 30.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Детская площадка, которая практически полностью демонтирована в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе, будет восстановлена летом 2018 года. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

В пензенском парке «Олимпийский» летом вновь появится детская площадка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Площадка, которая находится в парке «Олимпийский», была установлена 10 лет назад фондом Водяновой [«Обнаженные сердца»]. Ее срок эксплуатации истек», — пояснила она в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Вера Фейгина добавила, что для демонтажа «Каравеллы» приехали специалисты фонда, в собственности которого находится объект.

По ее словам, на данный момент площадка разобрана почти полностью.

«Производить ремонт чужой собственности мы не можем», — отметила глава управления культуры Пензы.

Вместе с тем она сообщила, что демонтированные элементы, сохранившиеся в хорошем состоянии, будут поставлены на баланс муниципалитета, а затем вернутся на свое место в парке.

Вера Фейгина также не исключила, что детская площадка будет дополнена новыми игровыми элементами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», детская многофункциональная площадка «Каравелла» была открыта в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе в ноябре 2008 года. Она построена по совместному проекту администрации города и фонда «Обнаженные сердца», основателем которого является известная топ-модель Наталья Водянова.

Организация выделила на возведение объекта 7 млн. рублей, а еще 1,5 млн. рублей было направлено из городского бюджета.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Средства на обновление техники «Пензадормоста» в бюджете не заложены — вице-мэр Трем скверам Пензы присвоены официальные названия
В Пензе обновленный стадион «Зенит» введут в эксплуатацию в конце апреля Нарушение прав инвалидов является системной проблемой в Пензенской области — Елена Рогова
Полигон для размещения отходов вблизи Чемодановки заполнен на 80% Мэр Пензы обеспокоен объемом воды, который планируется сбросить через «Сурский гидроузел»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама