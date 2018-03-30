В пензенском парке «Олимпийский» летом вновь появится детская площадка Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Детская площадка, которая практически полностью демонтирована в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе, будет восстановлена летом 2018 года. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«Площадка, которая находится в парке «Олимпийский», была установлена 10 лет назад фондом Водяновой [«Обнаженные сердца»]. Ее срок эксплуатации истек», — пояснила она в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Вера Фейгина добавила, что для демонтажа «Каравеллы» приехали специалисты фонда, в собственности которого находится объект.

По ее словам, на данный момент площадка разобрана почти полностью.

«Производить ремонт чужой собственности мы не можем», — отметила глава управления культуры Пензы.

Вместе с тем она сообщила, что демонтированные элементы, сохранившиеся в хорошем состоянии, будут поставлены на баланс муниципалитета, а затем вернутся на свое место в парке.

Вера Фейгина также не исключила, что детская площадка будет дополнена новыми игровыми элементами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», детская многофункциональная площадка «Каравелла» была открыта в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе в ноябре 2008 года. Она построена по совместному проекту администрации города и фонда «Обнаженные сердца», основателем которого является известная топ-модель Наталья Водянова.

Организация выделила на возведение объекта 7 млн. рублей, а еще 1,5 млн. рублей было направлено из городского бюджета.