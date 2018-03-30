В Пензенской области назначены новые мировые судьи Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение о назначении новых мировых судей в ходе 7-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 марта.

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Их представил председатель облсуда Виктор Трифонов.

Так, на должность мирового судьи судебного участка в границах Камешкирского района на 3-летний срок полномочий была предложена кандидатура Николая Аблязова.

«Николай Иванович [Аблязов] родился в Пензенской области в 1984 году, имеет высшее юридическое образование — в 2006 году закончил Саратовскую государственную академию права. Стаж его работы по юридической профессии на сегодня — более 11 лет. Свою трудовую деятельность он начал с должности помощника судьи Октябрьского района города Пензы и с 2008 года по настоящее время работает помощником судьи в Пензенском областном суде», — пояснил Виктор Трифонов.

Он добавил, что мировым судьей судебного участка №4 города Кузнецка предлагается назначить Алексея Моисеева.

«Алексей Викторович [Моисеев] родился в Пензенской области в 1985 году, имеет высшее юридическое образование — в 2010 году он закончил Саратовскую государственную академию права. Стаж его работы по юридической профессии на сегодня — более 7 лет. Последние несколько лет он работал помощником судьи Пензенского областного суда», — сообщил докладчик.

Затем он представил кандидатуру Дмитрия Борисова на должность мирового судьи судебного участка №1 Первомайского района Пензы на 3-летний срок полномочий.

«Дмитрий Игоревич [Борисов] родился в городе Пензе в 1987 году, имеет высшее юридическое образование — в 2009 году он закончил Саратовскую государственную академию права. Стаж его работы на сегодня по юридической профессии — более 9 лет. Свою трудовую деятельность он начал в органах прокуратуры Пензенской области, где прошел путь от помощника прокурора района до заместителя прокурора района», — сказал председатель облсуда.

После этого он охарактеризовал действующих мировых судей, которых предлагается переназначить на 5-летний срок полномочий.

В их числе Виктор Трифонов назвал Дмитрия Танцерева, который работает мировым судьей судебного участка №3 Каменского района.

«Дмитрий Александрович [Танцерев] родился в Пензенской области в 1981 году, имеет высшее юридическое образование — в 2003 году он закончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Стаж его работы по юридической профессии на сегодня — более 11 лет», — пояснил он.

Также депутаты рассмотрели кандидатуру Натальи Мироновой к назначению мировым судьей судебного участка №2 Сердобского района.

«Наталья Геннадьевна [Миронова] родилась в Пензенской области в 1976 году, имеет высшее юридическое образование — в 2004 году она закончила Российскую правовую академию министерства юстиции РФ. Стаж ее работы по юридической профессии на сегодня — более 13 лет», — отметил Виктор Трифонов.

Затем он представил мирового судью судебного участка №2 Городищенского района Виктора Копылова, которого назвал одним из наиболее опытных в Пензенской области.

«Виктор Алексеевич [Копылов] родился в 1966 году, имеет высшее юридическое образование. В 1993 году он закончил Свердловский юридический институт. Стаж его работы по юридической профессии на сегодня — более 23 лет», — сказал председатель облсуда.

Он добавил, что к назначению мировым судьей судебного участка Шемышейского района предлагается кандидатура Анны Кудиновой.

«Анна Николаевна [Кудинова] родилась в Пензенской области в 1983 году, имеет высшее юридическое образование — в 2005 году она закончила юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета. Стаж ее работы по юридической профессии на сегодня — более 11 лет», — сообщил Виктор Трифонов.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за все представленные кандидатуры, кроме Дмитрия Борисова. Один народный избранник по вопросу его назначения решил воздержаться.