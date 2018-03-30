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В Пензенской области обманутые дольщики смогут получить бесплатную юрпомощь

16:05 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Закон, предусматривающий возможность получения обманутыми дольщиками бесплатной юридической помощи, принят в ходе 7-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 30 марта.

В Пензенской области обманутые дольщики смогут получить бесплатную юрпомощь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснила старший помощник прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления Надежда Зубкова, субъекты РФ располагают возможностью расширять перечень граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь в государственных бюро.

Она добавила, что с учетом социальной значимости вопроса прокуратура подготовила соответствующие изменения в региональное законодательство.

Вместе с тем Надежда Зубкова отметила, что бесплатно такую услугу смогут получить лишь граждане, признанные пострадавшими в соответствии с ч. 7 ст. 23 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и включенные в реестр.

«Бесплатная юридическая помощь будет оказываться в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представлении интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросам, которые связаны с защитой прав пострадавших участников долевого строительства», — сказала она.

Предложенный прокуратурой законопроект был принят единогласно.
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