Ухудшение дорожной обстановки ожидается в Пензенской области из-за дождя и снега Общество

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Выпадение осадков в виде дождя и снега ожидается в Пензенской области в ближайшие три дня, что может осложнить дорожную обстановку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными.

Автомобилистам следует выбирать скоростной режим с учетом дорожной обстановки, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от резких маневров и перестроений.

При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам нужно заранее снизить скорость и оценить условия видимости.

Повышенная осторожность также требуется от пешеходов. Необходимо помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

Для более безопасного передвижения в темное время суток им необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.