Запущен сайт об истории Заречного Общество

Заречный, 1 апреля 2018. PenzaNews. Сайт, который посвящен истории Заречного Пензенской области, являющегося закрытым административно-территориальным образованием, стал доступен пользователям в воскресенье, 1 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пока интернет-ресурс работает в тестовом режиме.

Разработчики сайта принимают замечания и пожелания, чтобы оперативно устранить их.

Фото: Zarhistory.ru

На главной странице находится интерактивная карта Заречного, на которой обозначены объекты, в том числе не сохранившиеся до наших дней. Кликнув на соответствующий значок, пользователь сначала может прочитать аннотацию, а затем — и полную статью об этом здании или сооружении. Также информация сопровождается фотографиями и полезными ссылками.

Фото: Zarhistory.ru

На данный момент карта корректно работает не во всех браузерах.

Ниже представлены новые публикации, которые позволят всем желающим узнать больше об истории ЗАТО.

Особый интерес пользователей, как ожидается, вызовет раздел «Фотогалерея», где размещены снимки из фондов музейно-выставочного центра (МВЦ) Заречного. Многие из них ранее не публиковались.

Фото: Zarhistory.ru

Также постепенно планируется добавлять различные документы, имеющие отношение к образованию и развитию ЗАТО. Уже сейчас там можно найти материалы, привезенные из государственного архива Российской Федерации.

«Сайт Zarhistory.ru — это еще и процесс, а не только продукт. Имеем в виду то, что он постоянно будет наполняться. В музейных фондах содержатся тысячи интереснейших фотографии и экспонатов. С большинством из них мы, конечно же, регулярно будем вас знакомить», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВЦ.

В нем добавляется, что свой вклад в создание интернет-ресурса смогут внести и жители — раздел «Семейный архив» будет наполняться фотографиями из личных альбомов.