Сезон охоты на пернатую дичь в Пензенской области будет открыт 14 апреля Общество

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Сезон весенней охоты начнется в Пензенской области во вторую субботу апреля, 14-го числа, и продлится 10 календарных дней.

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Подать заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно с 30 марта в Минлесхозе региона, МФЦ или через портал госуслуг. При этом требуется оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей.

Весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую дичь, к которой относятся гуси и селезни уток, а также на боровую, то есть вальдшнепа.

Нормы допустимой добычи во время весенней охоты утверждены приказом Минлесхоза Пензенской области. Для гусей и вальдшнепов установлен предел в три особи в день на одного охотника, для селезней уток это одна особь.

При этом от охотников требуется соблюдение ряда ограничений и запретов.