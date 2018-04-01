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Пензенцам предложили угадать чиновника по фотографии

17:00 | 01.04.2018 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность с помощью сайта информационного агентства «PenzaNews» проверить себя на знание современной истории региона, угадав, кто из представителей власти, бизнеса, образования, культуры, спорта и других сфер изображен на фотографии.

Пензенцам предложили угадать чиновника по фотографии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прохождение теста «Угадай, кто на фото!» по времени не ограничено.

Интернет-пользователю предлагается сопоставить фамилию, имя и отчество известного пензенца или человека, жизнь которого так или иначе связана с регионом, с одним из представленных ниже снимков.

При верном ответе фотография подсвечивается зеленым цветом, в случае ошибки — красным.

Тест заканчивается тогда, когда участник попробовал угадать все варианты.

После этого он может попытаться улучшить результат или поделиться ссылкой на страницу со своими друзьями в социальных сетях.

Также предусмотрена возможность узнать больше о людях, внесших вклад в развитие Пензенской области. Это можно сделать в разделе «Биографии» на сайте ИА «PenzaNews», который постоянно пополняется и обновляется.

Представители органов власти, муниципальных предприятий, коммерческих структур и общественных организаций могут помочь в наполнении данной рубрики, направив в редакцию СМИ для возможной публикации на сайте информацию о себе или биографии отличившихся сотрудников.
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