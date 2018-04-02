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В Пензенской области объявлен конкурс на лучшее произведение о деятельности ФСБ

10:19 | 02.04.2018 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Ежегодный конкурс на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности России объявлен в Пензенской области.

В Пензенской области объявлен конкурс на лучшее произведение о деятельности ФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего заявлено шесть номинаций: «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа» и «Изобразительное искусство».

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями, студиями, творческими союзами, общественными организациями.

Они оформляются в произвольной форме с указанием номинации.

Физические лица должны указать фамилию, имя и отчество автора произведения, домашний адрес с почтовым индексом и контакты, а юридические лица — полное наименование, почтовый адрес и номер телефона. При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях творческого объединения.

К заявке необходимо приложить конкурсную работу в двух экземплярах, краткую справку об издании и авторе произведения, аннотацию, отзывы, рецензии, статьи в прессе.

Работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой «На конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности» по адресу: Пенза, улица Московская, 72А.

Заявки принимаются до 1 октября. Итоги будут подведены в ноябре–декабре.

В ходе конкурса будут отобраны произведения, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудников органов безопасности и наиболее объективно отражена их деятельность, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области.
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