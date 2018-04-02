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Житель Пензы погасил 300-тысячный долг после ареста машины, на которой ездил его друг

15:58 | 02.04.2018 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Житель Пензы погасил долг по кредиту в сумме более 300 тыс. рублей, после того как на зарегистрированный на него автомобиль «Lada Kalina», на котором ездил его товарищ, был наложен арест.

Житель Пензы погасил 300-тысячный долг после ареста машины, на которой ездил его друг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, такая мера была применена к должнику по решению суда.

«Судебный пристав принял решение об объявлении розыска автомобиля, который незамедлительно дал результат. Было установлено, что машиной пользовался друг мужчины. На следующий день после ареста транспортного средства к судебным приставам явился должник, который не только полностью погасил всю сумму кредита, но и оплатил исполнительский сбор в размере 20 тыс. рублей за несвоевременную оплату задолженности», — пояснила собеседница агентства.
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