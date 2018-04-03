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В Пензе Татьяна Шихова избрана лидером движения «Зеленая волна»

08:52 | 03.04.2018 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Студентка факультета физико-математических и естественных наук Пензенского государственного университета Татьяна Шихова единогласно избрана лидером молодежного экологического движения «Зеленая волна» в регионе.

В Пензе Татьяна Шихова избрана лидером движения «Зеленая волна»

Фото: пресс-служба реготделения Русского географического общества

Решение было принято на заседании актива движения на кафедре «География» ПГУ в минувший понедельник, 2 апреля.

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Открывая его, председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, который является главным наставником активистов, напомнил, что одним из основных направлений деятельности РГО остается природоохранная деятельность.

В ходе заседания также был избран новый актив «Зеленой волны», в который вошли студенты пензенских вузов.

Кроме этого, были озвучены мероприятия, запланированные членами движения на 2018 год. В их числе — экологические рейды, геоэкологические экспедиции, акции по очистке берегов рек и озер, традиционные праздники «День Хопра» и «День Суры», мероприятия «Посади дерево — вспомни о войне!» и «Лес, живи!», сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.
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