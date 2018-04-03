В Пензе Татьяна Шихова избрана лидером движения «Зеленая волна» Общество Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Студентка факультета физико-математических и естественных наук Пензенского государственного университета Татьяна Шихова единогласно избрана лидером молодежного экологического движения «Зеленая волна» в регионе. Фото: пресс-служба реготделения Русского географического общества Решение было принято на заседании актива движения на кафедре «География» ПГУ в минувший понедельник, 2 апреля. Читайте также

«Зеленая волна» объединила разрозненные экологические инициативы — Игорь Пантюшов Открывая его, председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, который является главным наставником активистов, напомнил, что одним из основных направлений деятельности РГО остается природоохранная деятельность. В ходе заседания также был избран новый актив «Зеленой волны», в который вошли студенты пензенских вузов. Кроме этого, были озвучены мероприятия, запланированные членами движения на 2018 год. В их числе — экологические рейды, геоэкологические экспедиции, акции по очистке берегов рек и озер, традиционные праздники «День Хопра» и «День Суры», мероприятия «Посади дерево — вспомни о войне!» и «Лес, живи!», сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества. Нашли ошибку в тексте?

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