В Пензе сотрудники полиции за неделю взыскали свыше 400 тыс. рублей штрафов Общество

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по городу Пензе взыскали более 430 тыс. рублей за неделю в ходе операции «Должник».

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В рамках мероприятия они выявляли граждан, не оплативших штрафы за административные правонарушения в установленный законом срок, и проводили профилактические беседы для пресечения подобных нарушений.

За неделю сотрудники управления провели 420 рейдов и составили 42 протокола по фактам уклонения от исполнения законодательства.

«Неоплата штрафа влечет наказание в виде наложения штрафа в двойном размере либо административного ареста сроком до 15 суток. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу», — цитирует инспектора отделения по исполнению административного законодательства управления МВД России по городу Пензе Анну Смыкову пресс-служба ведомства.