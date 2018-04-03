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В Пензенской области на стационарном соцобслуживании находятся 2,5 тыс. человек

11:45 | 03.04.2018 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. 2 тыс. 571 человек находится на стационарном социальном обслуживании в специализированных организациях Пензенской области для граждан пожилого возраста и инвалидов по состоянию на начало 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра труда, соцзащиты и демографии региона Ольга Майорова.

В Пензенской области на стационарном соцобслуживании находятся 2,5 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обеспечение граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной ситуации, стационарным обслуживанием, включая предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и услуг по содействию в прохождении социальной реабилитации, в Пензенской области занимаются 14 государственных учреждений с общим количеством 2 тыс. 967 мест», — пояснила она в ходе первого в 2018 году заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области во вторник, 3 апреля.

Ольга Майорова добавила, что за 2017 год было принято 337 решений о признании граждан нуждающимися в таком виде помощи.

«В реестр поставщиков социальных услуг входят 10 некоммерческих организаций, которые имеют право предоставлять социальные услуги гражданам», — уточнила замглавы ведомства.

Она подчеркнула, что очередность в учреждения, где оказывают такого рода услуги, в Пензенской области отсутствует.
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