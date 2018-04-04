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В шествии «Бессмертного полка» в Пензе ожидается участие 35 тыс. человек

15:25 | 04.04.2018 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. 35 тыс. человек, как ожидается, примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Пензе в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

В шествии «Бессмертного полка» в Пензе ожидается участие 35 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что, как и в прежние годы, в 10.00 состоится благодарственный молебен в часовне Архангела Михаила, а в 10.30 колонны «Бессмертного полка» начнут движение с улицы Коммунистической.

Фоторепортаж

Акция «Бессмертный полк»

«Наши «маячки» и «маячки» от [руководителя регионального штаба движения «Бессмертный полк России»] Олега Шибаева, которые не первый год принимают участие — около 150 человек — поведут колонну», — сказала Вера Фейгина в ходе заседания оргкомитета «Победа» в правительстве области в среду, 4 апреля.

По ее словам, планируется сопровождать шествие песнями о «Бессмертном полку».

«Мы предлагаем оставить тот маршрут, который был. [...] Если мы сократим этот маршрут, те, кто пришел и встал в конце колонны, почти ничего не пройдут и будут обижены», — пояснила она.
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