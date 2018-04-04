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Ко Дню Победы на улицах Пензы разместят 20 тематических баннеров

15:56 | 04.04.2018 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Двадцать тематических баннеров, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет размещено на улицах Пензы в преддверии 9 мая. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Попков.

Ко Дню Победы на улицах Пензы разместят 20 тематических баннеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он добавил, что также планируется выпустить 1 тыс. стикеров, которые расклеят в транспорте и при входе в магазины, учреждения и коммерческие организации.

Кроме того, по словам вице-мэра, территорию вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев украсят при помощи красных флагов и шести объемных звезд.

«С 7 по 10 мая будет включена праздничная иллюминация», — сказал Владимир Попков в ходе заседания оргкомитета «Победа» в правительстве области в среду, 4 апреля.

Он уточнил, что элементы в виде триколора и салюта будет включены на проспектах Победы и Строителей, на Свердловском мосту и других объектах, а на улице Московской будет работать гирлянда «Звездное небо».
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