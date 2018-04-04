В Пензе 9 мая вновь пройдет акция «Минута молчания» Общество

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Акция «Минута молчания» состоится в Пензе в четвертый раз в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«В 19.50 вся Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», — сказала она в ходе заседания оргкомитета «Победа», состоявшегося в правительстве области в среду, 4 апреля.

Вера Фейгина пояснила, что основными площадками станут монумент воинской и трудовой славы пензенцев и Юбилейная площадь.

Она добавила, что также будут транслироваться тематические беззвучные ролики на рекламных экранах, установленных в разных районах города.

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Акция «Минута молчания»

Пенза впервые присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания» в 2015 году. Тогда в 18.50 в эфире региональных СМИ, на площадях, в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового пребывания жителей прозвучало аудиообращение к пензенцам, записанное диктором телевидения Анной Шатиловой.

Затем последовало общероссийское обращение к гражданам. После слов президента России Владимира Путина, метроном начал отсчет. Ровно в 19.00 участники акции «Минута молчания» выпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие мир на Земле.

В последующие годы акция проходила по аналогичному сценарию.