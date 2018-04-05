EN
18:00:32 Четверг, 5 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фестиваль «Заречный в цвету» предлагается провести в августе

09:01 | 05.04.2018 | Общество

Печать

Заречный, 5 апреля 2018. PenzaNews. Возможность проведения V фестиваля садов и цветов 18 августа рассматривается в Заречном Пензенской области.

Фестиваль «Заречный в цвету» предлагается провести в августе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей города, необходимость переноса мероприятия под названием «Заречный в цвету» с сентября на другое время обусловлена тем, что в год 60-летия ЗАТО празднование Дня города намечено как раз на первый осенний месяц.

В случае организации фестиваля накануне Яблочного спаса тематика праздника найдет отражение в концертной программе. Так, упор планируется сделать на творчестве фольклорных коллективов.

Одна из идей касается проведения конкурса кулинарных изделий, в состав которых будут входить яблоки.

Во время фестиваля будут определены лучшие мини-сады, созданные командами образовательных организаций.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Из-за пожара в квартире на проспекте Строителей в Пензе эвакуировали трех человек Прокуратура требует сократить сроки планового расселения дома на Кулибина в Пензе
В Пензе мужчина лишился почти 300 тыс. рублей при продаже комнаты В Заречном открыта выставка рязанских фотографов
Приговорен к 7,5 годам колонии мужчина, закопавший труп на пляже в «Спутнике» В Пензе 68 человек временно переехали из аварийного дома в санаторий
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама