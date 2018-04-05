Фестиваль «Заречный в цвету» предлагается провести в августе Общество

Заречный, 5 апреля 2018. PenzaNews. Возможность проведения V фестиваля садов и цветов 18 августа рассматривается в Заречном Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей города, необходимость переноса мероприятия под названием «Заречный в цвету» с сентября на другое время обусловлена тем, что в год 60-летия ЗАТО празднование Дня города намечено как раз на первый осенний месяц.

В случае организации фестиваля накануне Яблочного спаса тематика праздника найдет отражение в концертной программе. Так, упор планируется сделать на творчестве фольклорных коллективов.

Одна из идей касается проведения конкурса кулинарных изделий, в состав которых будут входить яблоки.

Во время фестиваля будут определены лучшие мини-сады, созданные командами образовательных организаций.