На Центральном рынке в Пензе волонтеры зададут прохожим вопросы о правильном питании Общество Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Волонтеры проведут исследование уровня медицинской грамотности населения по вопросам рационального питания на остановке «Центральный рынок» в Пензе в предстоящую пятницу, 6 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Кроме того, благодаря информационно-просветительской акции прохожие смогут узнать, как правильно ухаживать за своим организмом. Основной целью мероприятия является повышение мотивации жителей Пензы к ведению здорового образа жизни, привлечение их внимания к необходимости повышения физической активности, информирование о значимости своевременного прохождения медосмотров и диспансеризации. Акция организована пензенским областным центром медицинской профилактики совместно с реготделением организации «Волонтеры-медики», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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