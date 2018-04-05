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На Центральном рынке в Пензе волонтеры зададут прохожим вопросы о правильном питании

11:37 | 05.04.2018 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Волонтеры проведут исследование уровня медицинской грамотности населения по вопросам рационального питания на остановке «Центральный рынок» в Пензе в предстоящую пятницу, 6 апреля.

На Центральном рынке в Пензе волонтеры зададут прохожим вопросы о правильном питании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, благодаря информационно-просветительской акции прохожие смогут узнать, как правильно ухаживать за своим организмом.

Основной целью мероприятия является повышение мотивации жителей Пензы к ведению здорового образа жизни, привлечение их внимания к необходимости повышения физической активности, информирование о значимости своевременного прохождения медосмотров и диспансеризации.

Акция организована пензенским областным центром медицинской профилактики совместно с реготделением организации «Волонтеры-медики», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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