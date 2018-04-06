Концепцию благоустройства мемориала в Монтажном подготовят в ближайшее время Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову обеспечить разработку концепции благоустройства мемориала на территории поселка Монтажный.

Фото: Penza-gorod.ru

«В нашем городе многое сделано для того, чтобы сохранить память о пензенцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это наш долг и святая обязанность. В преддверии Дня Победы особенно важно, продолжая традицию создания и развития памятных мест по примеру сквера Бессмертного полка, дать жизнь еще одному значимому месту, с которого наши земляки отправлялись на фронт», — сказал глава администрации города в ходе выезда на место в минувший четверг, 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев распорядился продумать вопросы восстановления пешеходных дорожек, приведения в порядок зеленой зоны, создания мест так называемого «военного привала» для посетителей и установки информационных стендов вблизи мемориала, на котором размещена надпись «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт».