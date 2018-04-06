В теплице пензенской колонии собрали первый урожай огурцов Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Первый урожай огурцов сортов «Солнечный» и «Апрель» собран в тепличном хозяйстве исправительной колонии №1, которая находится в Пензе на Автоматном переулке.

Фото: 58.fsin.su

Их выращиванием в учреждении занимаются осужденные, которые выполняют полный цикл сельхозработ, начиная с посадки семян.

По словам заместителя начальника исправительной колонии №1 Валентина Франка, для выращивания огурцов не используются никакие химические удобрения.

«Получается экологически чистая продукция. Благоприятные условия для роста обеспечиваются благодаря соблюдению всех условий выращивания овощей в закрытом грунте», — пояснил он.

Валентин Франк уточнил, что овощи растут в теплице на площади 180 кв. метров, при этом первый урожай составил более 40 кг.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, несколько недель назад в ИК-1 был получен богатый урожай зеленого лука, а в скором времени осужденные приступят к сбору томатов и болгарского перца.

«Овощные культуры в учреждениях уголовно-исполнительной системы выращиваются в теплицах общей площадью 890 кв. метров. Вся продукция пользуется широким спросом», — сказали в ведомстве.