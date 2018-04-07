EN
18:44:07 Суббота, 7 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Фаворит» и «Лазурный» рекомендованы для включения в реестр лучших практик благоустройства

09:33 | 07.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Жилые комплексы «Фаворит» в Пензе и «Лазурный» в городе «Спутник» одобрены для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству.

«Фаворит» и «Лазурный» рекомендованы для включения в реестр лучших практик благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу второго экспертного совета при Минстрое РФ по формированию комфортной городской среды, ЖК «Фаворит» удостоен этого за игровые, спортивные и иные тематические площадки.

Фоторепортаж

Визит чиновников в ЖК «Лазурный» и «Фаворит»

Жилой комплекс «Лазурный» отмечен среди проектов в области городской среды, реализованных силами предпринимателей.

Всего в реестр внесено 125 успешных проектов, воплощенных в  жизнь в Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также в других субъектах РФ.

Все они рекомендованы для использования при реализации программ благоустройства.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Камешкирском районе мужчина попытался отвлечь полицейских, пришедших с обыском Почти 90% пензенских 11-классников показали хорошее знание английского языка
Убивший пензенца под Белгородом мужчина отправлен на принудительное лечение Монтаж ограждения вокруг аварийного дома на Кулибина в Пензе займет около восьми дней
В Пензе суд обязал семью освободить помещение для колясок, переоборудованное под жилье В Пензенской области объявлен конкурс лучших учителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама