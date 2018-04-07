«Фаворит» и «Лазурный» рекомендованы для включения в реестр лучших практик благоустройства Общество

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Жилые комплексы «Фаворит» в Пензе и «Лазурный» в городе «Спутник» одобрены для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству.

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Согласно протоколу второго экспертного совета при Минстрое РФ по формированию комфортной городской среды, ЖК «Фаворит» удостоен этого за игровые, спортивные и иные тематические площадки.

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Визит чиновников в ЖК «Лазурный» и «Фаворит»

Жилой комплекс «Лазурный» отмечен среди проектов в области городской среды, реализованных силами предпринимателей.

Всего в реестр внесено 125 успешных проектов, воплощенных в жизнь в Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также в других субъектах РФ.

Все они рекомендованы для использования при реализации программ благоустройства.