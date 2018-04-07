В Пензе суд обязал семью освободить помещение для колясок, переоборудованное под жилье Общество

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд обязал семью освободить предназначенное для колясок помещение в подъезде дома №6 на улице Бородина, которое переоборудовано ими для проживания и хранения вещей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, с иском к соседям, установившим дверь в общее помещение, обратилась одна из жительниц дома.

«Поскольку данное помещение отнесено к общему имуществу, собранием собственников принято решение об освобождении занимаемой семьей колясочной, о чем им неоднократно направлялись уведомления. По сообщению администрации Пензы, решения о переводе данного нежилого помещения в категорию жилое и согласования перепланировки не было», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что семья должна освободить комнату общей площадью около 10 кв. метров и демонтировать металлическую дверь в течение 20 дней с момента вступления решения в силу.

«Ответчиками, не согласными с решением суда, подана апелляционная жалоба», — отметил представитель Октябрьского суда Пензы.