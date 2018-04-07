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Разведен понтонный мост, соединявший остров Пески и район Пензы-III

15:11 | 07.04.2018 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Понтонный мост, соединявший остров Пески и район станции Пенза-III, разведен в субботу, 7 апреля, в связи с тем, что ФГБУ «Сурский гидроузел» увеличило сброс воды.

Разведен понтонный мост, соединявший остров Пески и район Пензы-III. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рядом с сооружением разместили объявление, информирующее жителей о причинах этой меры.

Фоторепортаж

Понтонный мост

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что переправа будет восстановлена, когда уровень воды придет в норму — ожидается, что это произойдет примерно через 10 дней.

«Мы понимаем, насколько понтонный мост востребован и важен людям. Ради этого в 2016 году мы проводили работы по его ремонту и укреплению», — сказал он.

Мэр отметил, что планируется обследовать все соединения моста, чтобы в случае необходимости их отремонтировать, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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