Разведен понтонный мост, соединявший остров Пески и район Пензы-III Общество

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Понтонный мост, соединявший остров Пески и район станции Пенза-III, разведен в субботу, 7 апреля, в связи с тем, что ФГБУ «Сурский гидроузел» увеличило сброс воды.

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Рядом с сооружением разместили объявление, информирующее жителей о причинах этой меры.

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Понтонный мост

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что переправа будет восстановлена, когда уровень воды придет в норму — ожидается, что это произойдет примерно через 10 дней.

«Мы понимаем, насколько понтонный мост востребован и важен людям. Ради этого в 2016 году мы проводили работы по его ремонту и укреплению», — сказал он.

Мэр отметил, что планируется обследовать все соединения моста, чтобы в случае необходимости их отремонтировать, сообщает пресс-служба администрации Пензы.