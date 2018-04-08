Скончалась актриса Анжелика Волчкова Общество

Москва, 8 апреля 2018. PenzaNews. Заслуженная артистка России, ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», уроженка Пензы Анжелика Волчкова скончалась на 48-м году жизни в ночь на воскресенье, 8 апреля.

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Прощание с ней состоится 10 апреля в «Школе современной пьесы» на Пресненском валу в Москве в 15.00.

По решению родственников Анжелика Волчкова будет похоронена в Пензе.

11 апреля на сцене театра, где она служила, состоится показ спектакля по повести Николая Гоголя «Шинель», на премьере которого она сыграла главную женскую роль, ставшую для нее последней, сообщается на сайте «Школы современной пьесы».

Анжелика Волчкова известна зрителями не только многочисленными ролями в театре, но и по сериалам «Возвращение Мухтара» и «Громовы. Дом надежды».