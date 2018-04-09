На набережной в центре Пензы предстоит обустроить амфитеатр и сходы к воде Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Амфитеатр и сходы к воде планируется обустроить в 2018 году в рамках реконструкции набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, в текущем году на работы заложено 100 млн. рублей.

«Мы на эту сумму должны сделать амфитеатр и сходы к воде, подсветку, которая у нас будет выполнена в стиле фонарей, которые будут верх освещать и ниже», — проинформировал он губернатора Ивана Белозерцева в ходе выезда на объект в понедельник, 9 апреля.

В свою очередь глава региона предложил изыскать дополнительно еще 100 млн. рублей, чтобы параллельно приступить к работам в районе прогулочной зоны.

Губернатор также обратил внимание на то, что на проекте, который чиновники показали ему во время визита на набережную, покрытие выполнено в комбинации плиток белого и серого цветов, а в реальности была использована только серая.

Архитекторы пояснили, что белые линии подчеркнули бы неровности подпорной стенки и смотрелись бы неэстетично, поэтому от них было решено отказаться.

Комментируя тот факт, что на склоне провалилась бетонная сетка, вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил, что она была размещена как временное решение на зиму.

По его словам, в будущем под нее будет уложен дерн, который убережет от вымывания песка и образования провалов.