EN
23:29:39 Понедельник, 9 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На набережной в центре Пензы предстоит обустроить амфитеатр и сходы к воде

19:00 | 09.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Амфитеатр и сходы к воде планируется обустроить в 2018 году в рамках реконструкции набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

На набережной в центре Пензы предстоит обустроить амфитеатр и сходы к воде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в текущем году на работы заложено 100 млн. рублей.

«Мы на эту сумму должны сделать амфитеатр и сходы к воде, подсветку, которая у нас будет выполнена в стиле фонарей, которые будут верх освещать и ниже», — проинформировал он губернатора Ивана Белозерцева в ходе выезда на объект в понедельник, 9 апреля.

В свою очередь глава региона предложил изыскать дополнительно еще 100 млн. рублей, чтобы параллельно приступить к работам в районе прогулочной зоны.

Губернатор также обратил внимание на то, что на проекте, который чиновники показали ему во время визита на набережную, покрытие выполнено в комбинации плиток белого и серого цветов, а в реальности была использована только серая.

Архитекторы пояснили, что белые линии подчеркнули бы неровности подпорной стенки и смотрелись бы неэстетично, поэтому от них было решено отказаться.

Комментируя тот факт, что на склоне провалилась бетонная сетка, вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил, что она была размещена как временное решение на зиму.

По его словам, в будущем под нее будет уложен дерн, который убережет от вымывания песка и образования провалов.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Русло Суры в Пензе начнут чистить примерно через две недели Школьница из Лунинского района стала призером всероссийского конкурса «Отечество»
«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка В Пензе интересующегося криптовалютой мужчину обманули на 100 тыс. рублей
В Пензе ветераны просят вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский» «Дамате» заинтересована во внедрении инновационных технологий — Станислав Варич
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама