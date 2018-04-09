В Пензе продолжат благоустройство зеленой зоны на Западной поляне Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Благоустройство зеленой зоны на Западной поляне в Пензе не ограничится территорией, прилегающей к педагогическому институту ПГУ, где в 2017 году были заасфальтированы дорожки и установлены скамейки. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы должны дальше продолжать работу по очистке леса. […] Это улицы Ленинградская, Попова. […] Те деревья, которые уже пришли в негодность, нужно убирать. Нужно подсаживать новый материал, чтобы у нас парковая зона развивалась», — сказал глава региона журналистам по итогам осмотра сквера в понедельник, 9 апреля.

Он назвал работы, которые были проведены за последние два года на Олимпийской аллее и через дорогу от нее, лишь первым шагом.

«Здесь можно ставить арт-объекты какие-то интересные, которые […] привлекали бы внимание и взрослых, и детей. […] Есть идеи у города, есть идеи у архитектурного сообщества, есть идеи у нашей молодежи. Главное, чтобы мы и не торопились, но и не затягивали этот процесс», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что до улицы Ленинградской осталось расчистить 8,5 га.

«У нас в проекте по улице Попова расширение улицы с паркингом вдоль леса. […] На улицу Попова — на очистку и на развитие — мы тоже заложим деньги по проекту «Безопасные и качественные дороги», — уточнил он.

Иван Белозерцев отметил, что расширение улицы Лермонтова с обустройством парковочных мест и новая стоянка около пединститута решили проблему лишь частично, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.