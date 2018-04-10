Готовится техническое задание на новый фонтан в центре Пензы Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Администрация Пензы готовит техническое задание на обустройство нового фонтана в центре города. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Нам в городе Пензе нужно изыскать возможность, изыскать средства все-таки и построить фонтан — настоящий современный фонтан. И сделать это, с моей точки зрения, нужно на Фонтанной площади. Будем думать, как найти эти средства, а средства там серьезные», — сказал глава региона в ходе посещения строящегося Спасского кафедрального собора во вторник, 10 апреля.

Он предположил, что новый фонтан обойдется минимум в 100 млн. рублей.

«Такие фонтаны есть в других городах. Нам нужен фонтан — красивый, светомузыкальный, с благоустройством. Я надеюсь, что изыщем средства и в этом году приступим к этим работам», — сказал Иван Белозерцев.