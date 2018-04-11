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Маршрутки №40 в Пензе начнут ходить с 16 апреля

09:07 | 11.04.2018 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Движение автобусов малого класса по муниципальному маршруту регулярных перевозок Пензы №40 «Поселок Зиф — магазин «Океан» начнется с предстоящего понедельника, 16 апреля.

Маршрутки №40 в Пензе начнут ходить с 16 апреля

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, по результатам проведенного открытого конкурса маршрут будет обслуживать МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство».

На него направят четыре транспортных средства.

Первая маршрутка будет уходить с конечной остановки «Поселок Зиф» в 6.30. Затем до 11.30 они будут уезжать каждые 30 минут. После перерыва автобусы малого класса продолжат отправляться с 15.00 с такой же регулярностью до 19.30. Последняя маршрутка уходит в 20.30.

От конечной остановки «Магазин «Океан» можно будет уехать с 6.00. С этого времени и до 10.00 и с 14.30 до 18.30 автобусы №40 будут ходить каждые 30 минут. Также запланированы рейсы с отправлением в 20.00 и в 21.00.

Ранее обслуживание маршрута №40 осуществлялось только в весенне-летний период.

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