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В Пензе неподалеку от Ново-Западного кладбища начали вырубать лес

16:27 | 11.04.2018 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Неизвестные лица вырубили участок леса в районе Ново-Западного кладбища Пензы — неподалеку от храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского.

В Пензе неподалеку от Ново-Западного кладбища начали вырубать лес

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» неравнодушный житель, активные работы по расчистке территории от деревьев и кустарника велись утром в среду, 11 апреля. Помимо рабочих, на месте была задействована техника — трактор и самосвал.

При этом информация о том, кем осуществляется рубка деревьев, на каком основании и с какой целью, отсутствует. Вблизи неогороженного участка не размещено никаких табличек и баннеров, которые обычно можно увидеть в местах проведения согласованных с городскими властями работ.

Ранее между мэрией Пензы и индивидуальным предпринимателей Евгением Боровковым был заключен протокол о намерениях по реализации проекта, предполагающего строительство вблизи Ново-Западного кладбища комплекса из трех ритуальных залов для проведения церемоний прощания с усопшими.

Предполагаемый объем инвестиций составляет более 20 млн. рублей.

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