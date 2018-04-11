Определены масштабы ямочного ремонта на дорогах регионального и межмуниципального значения Общество

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Ямочный ремонт на площади около 145 тыс. кв. метров предстоит выполнить на дорогах регионального и межмуниципального значения в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона, именно такие объемы работ определены по итогам обследования, проведенного специалистами ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

«На дорогах регионального и межмуниципального значения подрядные организации проводят активную работу по устранению аварийной ямочности. На сегодняшний день выполнен ремонт на площади более 25 тыс. кв. метров», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью намечено завершить до 15 мая.