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Часть Мичуринского сельсовета предлагается присоединить к Пензе

17:01 | 12.04.2018 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Часть Мичуринского сельсовета Пензенского района предлагается включить в состав Пензы.

Часть Мичуринского сельсовета предлагается присоединить к Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, вопрос «Об инициативе изменения границы муниципальных образований Пензенской области» рассмотрен на заседании постоянной комиссии по градорегулированию, землепользованию и собственности, которое состоялось в четверг, 12 апреля.

В результате он был вынесен на предстоящую сессию, дата проведения которой станет известна позднее.

Изменение границ муниципального образования осуществляется законом региона по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов госвласти субъекта РФ или федеральных органов госвласти в соответствии с законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно данным Пензастата на 1 января 2018 года, население Пензы составляет 523 тыс. 553 человека, Мичуринского сельсовета — 2 тыс. 541.

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